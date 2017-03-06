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Elbistanlı boksörler şampiyon olarak döndüler

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Liseler Arası Boks Şampiyonası’na katılan Elbistanlı boksörler, kilolarında şampiyon olarak döndüler.

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Elbistanlı boksörler şampiyon olarak döndüler

            Kahramanmaraş’ta düzenlenen Liseler Arası Boks Şampiyonası’na katılan Elbistanlı boksörler, kilolarında şampiyon olarak döndüler.

            Haşim Boynueğri Spor Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren sporcular, böylelikle Gruplar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

            Tüm grupları geçerek Türkiye Şampiyonasına uzanacaklarına inandıklarını ifade eden Antrenör Haşim Boynueğri, “Türkiye şampiyonluğuna kadar gideceğiz. Sporcularıma güvenim tam. Antrenmanlarımız daha yoğun bir şekilde devam ediyor, hazır durumdayız. Ayrıca minikler, yıldızlar, gençler ve büyük erkek kategorilerinde de sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Haşim Boynueğri Spor Merkezi olarak muaythai, kickboks ve boks branşında özel ders veriyoruz. Bu sporu seven, gönül veren 7den 70 e herkese öğretmeye kararlıyız” dedi.

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