Elbistanlı boksörler bölge şampiyonasına katılıyor

Elbistanlı boksörler, Türkiye Liseler Arası Boks Şampiyonası öncesinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen bölge şampiyonasına katılacaklar.
Haşim Boynueğri Spor Merkezi boks şampiyonasına gidiyor. Türkiye Liseler Arası Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş’ta 1 Mart 2017 Çarşamba günü başlayacak olan boks bölge şampiyonasına Elbistan’dan 3 sporcu katılacak.
Antrenör Haşim Boynueğri, bölge şampiyonasından derece ile dönüp, Türkiye Şampiyonasında da derece elde ederek, Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:
“Spor salonumuzdan 49 kilo, 69 kilo ve +81kiloda üç sporcu ile bölge şampiyonasına katılıyoruz. Geçen sene bölgede şampiyon olmuştuk, bu seneki hedefimiz bölgeyi geçerek, Türkiye’de genelinde de şampiyon olmaktır. Sporcularımla beraber yaklaşık 3 aydır sıkı bir şeklide turnuva için hazırlandık. Umarım aldıkları derecelerle Elbistan’ımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ayrıca diğer dövüş branşlarında da faaliyetlerimiz devam edecektir. Tek hedefimiz ilçemizden milli sporcular çıkarıp vatana, millete hizmet edecek gençler yetiştirmektir. Ayrıca kedini savunmak amaçlı dövüş sporu öğrenmek isteyen 7’den 70’e herkese kapımız açıktır. Boks, kick boks, muaythai branşlarında eğitimlerimiz devam etmektedir. Dövüş sporu yaparak sporun getirdiği mütevazilikle geçlerimiz kavga ve kötü alışkanlıktan kurtulacaktır.”