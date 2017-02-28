Elbistanlı boksörler bölge şampiyonasına katılıyor

Elbistanlı boksörler, Türkiye Liseler Arası Boks Şampiyonası öncesinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen bölge şampiyonasına katılacaklar.

Haşim Boynueğri Spor Merkezi boks şampiyonasına gidiyor. Türkiye Liseler Arası Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş’ta 1 Mart 2017 Çarşamba günü başlayacak olan boks bölge şampiyonasına Elbistan’dan 3 sporcu katılacak.

Antrenör Haşim Boynueğri, bölge şampiyonasından derece ile dönüp, Türkiye Şampiyonasında da derece elde ederek, Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, şunları söyledi: