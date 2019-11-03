Elbistan’ın Sultanları, Samsun’da 3-1 kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile oynadığı maçı 3-1 kaybetti.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nün konuğu oldu. 6 puanla 5. sırada yer alan Anakent Spor Kulübü ile 3 puana sahip 10. sıradaki Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı arasındaki 4. hafta müsabakası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk setini 25-13 farklı kazanan ev sahibi ekip, çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 alarak setlerde 2-0 öne geçti. 3.seti ise Elbistan’ın Sultanları, 27-25 kazanarak umutlansa da 4.sette de üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, bu seti de 25-18’lik skorla kazandı. Karşılaşma, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Elbistan’ın sultanları, iki hafta üst üste yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarını üzdü.





