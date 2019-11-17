Elbistan’ın Sultanları, deplasmanda yenildi

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Nevşehir Belediyespor’la oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

Türkiye Voleybol Kadınlar 1.Ligi B Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, 6.hafta maçında Nevşehir Belediyespor’un konuğu oldu. Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı maçta Berlin Döner Antalyaspor’a karşı oldukça üstün bir oyun sergileyerek kazanmasını bilen Elbistan’ın Sultanları, çıkışını Nevşehir Belediyespor karşısında da sürdürmek istedi. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip, 25-13, 25-18 ve 25- 19 setlerle 3-0 kazandı.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, bu mağlubiyetle, 6 puanda kalarak taraftarlarını üzdü.



