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‘Elbistan’ın Sultanları’ Ankara'dan zaferle dönüyor

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında PTT Spor’u 3-2 yendi.

‘Elbistan’ın Sultanları’ Ankara'dan zaferle dönüyor
 

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında PTT Spor’u 3-2 yendi.

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçını PTT Kadın Voleybol Takımı’na karşı oynadı. Karşılaşma, Ankara’da Beştepe Kapalı Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan PTT Spor, 1-0 öne geçti. İkinci sette daha iyi organize olan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, seti 25-20 kazanmayı bildi ve skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin 3.setini 25-21 alan PTT Spor, beraberliği bozup 2-1 öne geçti. Elbistanspor Kadın Voleybol takımı, 4.seti ise, etkili servis ve savunma sayesinde 25-22 kazanmasını bildi ve skoru 2-2’ye getirdi. Karşılaşmanın skoru ise 5.sette belirlendi. Mücadeleyi bırakmayan Elbistan’ın Sultanları, karşılaşmanın uzatma (tie break) setini ise sayesinde 18-16 kazandı.

Zorlu mücadelenin galibi, 3-2’lik skorla Elbistan’ın Sultanları oldu.



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