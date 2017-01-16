Elbistan’da ilk defa Mas Güreşi düzenlenecek

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilk defa Mas Güresi Turnuvası düzenlenecek.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, diğer adı ile Ağaç Güreşi olarak ta bilinen Mas Güreşi’nin, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenek olduğunu söyledi.

Mas Güreşi hakkında detaylı bilgiler veren Firik, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kültürel kaynaklarda bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiği söylenir. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırmaktır. Ağaç Güreşi ya da başka bir deyişle ‘Çubuk Çekme’ Yakut milli sporudur. İlk bakışta basit gözükse de aslında benzersiz bir spordur. Ağaç güreşi, müsabıkların birbirleriyle temas etmeden, birbirlerini sarsmadan ve fırlatmadan yapılan tek mücadele sporudur. Ayrıca bu spor, yarışma sahasının oluşturulmasının basitliği, masrafının az olması, kurallarının çok açık olması, galibiyet ve mağlubiyet durumunda karar vermenin tartışmaya meydan vermeyecek şekilde kolaylığı ve sporcusunun sergilediği oyunun ortada gözler önünde oluşu nedenleri ile olimpik olmaya son derece müsait bir spordur.

Ağaç güreşi bütün vücut kaslarının çalışmasını gerektirmektedir. Yarışmanın süresi kısa olduğu için bu kısa müsabaka süresinde yani müsabaka boyunca aynı anda kol, bacak, karın, kalça, ense, boyun, sırt, kafa ve tüm gövde kasları çalışmaktadır. Bu nedenle geçmişte temel spor kazanımı olan iyi gelişmiş bir sporcu Ağaç Güreşinde başarı kazanabilir. Ağaç Güreşi demokratik bir spor olup, farklı yaşlardaki kadın ve erkek sporcuların rakip olmasına olanak sağlar. Aynı zamanda bu spor için gerekli aletler bir çubuk ile iki yandan dengelenmiş ortada bir levhadan ibaret olduğundan, sporu yapmak için gerekli maliyet çok düşüktür.”

Turnuva hakkında da bilgi veren Firik, “Turnuvaya 12-18 yaş gurubu sporcular katılabilecek olup başvurular, 10 Mart 2017 tarihine kadar İlçe Müdürlüğümüze yapılacak ve turnuva 15 Mart 2017 tarihinde Gençlik Merkezimizde düzenlenecektir. Elbistan’da ilk defa yapılacak Mas Güreşi turnuvası ile bu sporun tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasını hedefliyoruz” dedi.



