Elbistan, yeni bir hizmete kavuşuyor

Ankara Gazi Üniversitesi Spor Fakültesi mezunu iki spor eğitmeni yönetiminde hizmet verecek Gazi Spor Merkezi, açılıyor.
Üyelerine step, aerobik, fitness, pilates, ağırlık kaldırma ve temel jimnastik gibi birçok branşta hizmet verecek olan Gazi Spor Merkezi, Sıtkı Çay ve Altuğ Taş yönetiminde toplumun her kesimine hitap ediyor.
Farklı ambiyansı ve ferah salonları ile hizmet verecek Gazi Spor Merkezi’nde koşu bantlarından ağırlık kaldırmaya, havalı silahlarla atış yapmaya kadar her türlü etkinliğe yer veriliyor. Bayanlar için özel pilates çalışmalarının da yer aldığı Gazi Spor Merkezi’nde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için her türlü jimnastik oyunlarının yanı sıra yüzme, futbol ve voleybol kursları veriliyor. Merkezde ayrıca önümüzdeki dönemde at biniciliği kursları da verilecek.
Devlet Hatun Caddesi, Toros Apartmanı altında açılan ve üye kayıtlarının devam ettiği Gazi Spor Merkezi’nde 800 metrekare kapalı alanda spor ve sağlıklı yaşam ünitelerinin yanı sıra, üyelerin rahatça dinlenebileceği bir vitamin bar ve sauna da hizmet verecek.
Şehrimizin ihtiyaç duyduğu modern bir tesis ve modern işletmecilik anlayışı Gazi Spor merkezi sayesinde hizmet verecek. Altuğ Taş ve Sıtkı Çam bu konuda uzman kişiler. Bu hizmetten dolayı kutluyor ve bol kazanç diliyorum...