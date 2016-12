Elbistan, yeni bir hizmete kavuşuyor

Ankara Gazi Üniversitesi Spor Fakültesi mezunu iki spor eğitmeni yönetiminde hizmet verecek Gazi Spor Merkezi, açılıyor.

Üyelerine step, aerobik, fitness, pilates, ağırlık kaldırma ve temel jimnastik gibi birçok branşta hizmet verecek olan Gazi Spor Merkezi, Sıtkı Çay ve Altuğ Taş yönetiminde toplumun her kesimine hitap ediyor.

Farklı ambiyansı ve ferah salonları ile hizmet verecek Gazi Spor Merkezi’nde koşu bantlarından ağırlık kaldırmaya, havalı silahlarla atış yapmaya kadar her türlü etkinliğe yer veriliyor. Bayanlar için özel pilates çalışmalarının da yer aldığı Gazi Spor Merkezi’nde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için her türlü jimnastik oyunlarının yanı sıra yüzme, futbol ve voleybol kursları veriliyor. Merkezde ayrıca önümüzdeki dönemde at biniciliği kursları da verilecek.