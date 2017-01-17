Elbistan Vücut Geliştirme hizmet ağını genişletti

Elbistan Vücut Geliştirme ve Spor Kulübü, spor salonunu daha da genişleterek son teknoloji spor aletleri ile donattı.

Malatya Caddesi eski meteoroloji binası yanında ferah bir ortamda son teknoloji spor aletleri ile hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Kürşat Yalçın, şunları söyledi:

“Spor salonumuza gelen sporseverlere daha ferah bir ortamda spor yapabilmeleri için salonumuzu genişlettik. Sporseverlere soyunma dolapları ve daha geniş antrenman alanlarının yanı sıra duş imkanı da sunuyoruz. Son teknoloji ürünü cihazlarla donattığımız salonumuzda televizyonlu koşu bandı, göğüs ve kanat makineleri, ön kol-arka kol makineleri, bisiklet, mekik sehpaları, serbest ağırlıklar ve profesyonel bacak ve sırt makineleri yer alıyor. Birinci ve ikinci derece antrenörlük belgesine sahip olan antrenörlerimiz ile kilo almak isteyen sporseverlere kilo almalarına, zayıflamak isteyen sporseverlerin ise zayıflamalarına yardımcı oluyoruz.”



