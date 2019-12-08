Elbistan'ın Sultanları'ndan önemli galibiyet

Türkiye Voleybol Kadınlar 1.Ligi B Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında karşılaştığı İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler Kadın Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

Kahramanmaraş Osman Sayın Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Elbistanspor, ikinci seti de 25-20 aldı. Karşılaşmanın üçüncü setini 25-10’la İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler aldı. Büyük mücadeleye sahne olan maçın dördüncü setini 25-23 alan Elbistanspor Kadın Voleybol takımı, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.

Elbistan’ın sultanları aldığı galibiyetle 10 puana yükselirken, İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler de 11 puanda kaldı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Yusuf Şahin, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Gruptaki sıralamamızı önemli anlamda etkiliyordu. Çok önemli bir galibiyet aldık. Takımızı, oyuncularımızı kutluyorum. Elbistanlı hemşerilerimize önemli bir galibiyet getirdik. Bundan sonra yolumuza doludizgin devam edeceğiz transferlerimizle. Yine bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda destek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.