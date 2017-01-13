Elbistan GHSM, 29 bin kişiye imkân sağladı

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, 2016 yılında 29 bin kişiye aktif olarak müsabakalara katılma ve spor yapma imkânı sunduklarını söyledi.

2016 yılının değerlendirmesini yapan Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, kurum olarak yoğun bir yıl geçirdiklerini kaydetti.

Firik, 2016 yılının kurum olarak sportif ve sosyal faaliyetlerle dolu dolu geçen bir yıl olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl ilçemizde 25 farklı branşta 2 bin 950 kulüp sporcu lisansı, yaz ve kış spor okullarında 7 bin adet sporcu kartı, okul sporlarında 4 bin adet sporcu lisansı ile birlikte ilçemizde aktif olan 9 spor kulübünü Elbistan Kaymakamlığı’mızın yapmış olduğu okulların kulüpleşmesi projesiyle 19 spor kulübüne çıkarttık. Yıl içinde yapmış olduğumuz ulusal ve uluslararası turnuva, yarışma, hakemlik ve antrenörlük kurslarıyla her yaş grubuna hitap ederek, dolu bir yıl geçirdik” dedi.

Firik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Gençlik Merkezimizde 15 bin üye sayısıyla ve yapmış olduğu yerel ve Türkiye genelinde örnek olmuş ulusal projeleriyle, kurs ve atölye çalışmalarıyla gençlerimize hizmet verilmiştir. Resmi kayıtlarla mevcut toplamda 29 bin kişiye aktif olarak müsabakalara katılma, spor yapma ve sosyal etkinliklerden faydalanma imkanı sağladık. Son yıllarda ilçemizde yapılan doğal çim futbol sahası, gece aydınlatmalı suni çim futbol sahası, açık spor tesisleri, gençlik merkezi ve en büyük yatırım olan ve inşaatı devam eden 11 milyon 753 bin TL değerindeki 3 bin 500 kişilik spor kompleksinin tamamlanması ile birlikte bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz.”



