Derbi heyecanı Fenerbahçeliler Derneği’nde yaşanacak

Elbistan Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasının Fenerbahçeliler Derneği’nde seyredilebileceğini belirttiler.

3 Aralık Cumartesi günü, Ülker stadında saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi derbi heyecanı yaşanıyor. Elbistan Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, hafta sonu oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını yaptı. Dernek yöneticileri, karşılaşmayı izlemek isteyen Fenerbahçelileri derneğe beklediklerini ifade ettiler. Ayrıca bayanlar için özel mekân ayarlandığını aktaran yöneticiler, derbi maçın Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamasını umduklarını ifade ettiler.