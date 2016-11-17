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Derbi heyecanı Fenerbahçeliler Derneği’nde yaşanacak

Elbistan Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşmasının Fenerbahçeliler Derneği’nde seyredilebileceğini belirttiler.

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Derbi heyecanı Fenerbahçeliler Derneği’nde yaşanacak

Elbistan Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşmasının Fenerbahçeliler Derneği’nde seyredilebileceğini belirttiler.

20 Kasım Pazar günü, Ülker stadında saat 20.00’da oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması öncesi derbi heyecanı yaşanıyor.

Elbistan Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, hafta sonu oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını yaptı. Dernek yöneticileri, karşılaşmayı izlemek isteyen Fenerbahçelileri derneğe beklediklerini ifade ettiler. Ayrıca bayanlar için özel mekân ayarlandığını aktaran yöneticiler, derbi maçın Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamasını umduklarını ifade ettiler. 

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Fenerbahçeli 1 ay önce

sadece derbiden degil de daha farklı etkinlikler yapsanız maç organisazyonları deplasmanlara felan gitsek fena olmazmı yani ? O güzel binanın hakkını verın

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Fenerbahçeli 1 ay önce

Ucret ne kadar acaba

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