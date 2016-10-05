Başkan Güçlü istifa etti

Elbistanspor Kulüp Başkanı Ali Güçlü, Ocak ayından beri sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Güçlü, Elbistanspor’un yalnız bırakıldığını ve yeterli destek göremediğini kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) bir alt kümeye düşen Elbistanspor’da yönetim değişikliği için Kulüp Başkanı Ali Güçlü ve yönetim kurulu üyesi Yunus Ağır istifalarını sundu. Kulüpte yeni yönetimin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Elbistanspor’da yeni yönetimin belli olmasının ardından kısa bir süre sonra başlayacak Amatör Lig için hazırlıklar yapılacak.

2016 yılının ilk günlerinde oturduğu başkanlık görevini bırakan Ali Güçlü ise, istifa kararına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Elbistanspor Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Bizden sonra gelecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Elbistanspor’u inşallah layık olduğu yere taşıyabilecek arkadaşlarımız göreve gelir. Biz başaramadık. Başaracak insanlarımız inşallah çıkarlar. Çok uğraş verdim ama olmadı. Hiçbir kimseden destek bulamadım. Tek başıma da bu kadar külfetli takımı yürütmede çok zorlandığım için istifamı sunuyorum. Elbistan ve Elbistanlılar benim konuşacaklarımı benden daha iyi biliyor. Görevi devralacak arkadaşlarıma inşallah destek olunur.”

Başkanlık görevini bırakmasına rağmen Elbistanspor’la olan bağını asla koparmayacağının ve desteğini sürdüreceğinin de altını çizen Ali Güçlü, “Her zaman Elbistanspor’a desteğimi sunacağım. İstifa ettim ama her zaman Elbistansporluyum. Elbistanspor’a desteğimi hiç esirgemeden vereceğim. Hiç endişeleri olmasın. Her zaman yanlarındayım. İnşallah başarılı olurlar. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.