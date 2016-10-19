Başarılı golcü Ali Temiz Ceyhanspor'a transfer oldu

Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden Adana temsilcisi Ceyhanspor, sezon başında MKE Kırıkkalespor forması giyen başarılı forvet oyuncusu Ali Temiz'i kadrosuna kattı.
Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi doğumlu olan başarılı oyuncu Ali Temiz, futbola Körfez İskenderunspor'da başladı ve sırasıyla Asaş 1972 spor, İskenderun Belediye Gençlik Spor, Anamur Belediyespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Konya Ereğlispor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, İslahiyespor, MKE Kırıkkalespor formaları giydi.
Oynadığı futbolla dikkat çeken forvet oyuncusu Ali Temiz, geçen sezon 22 maçta 7 gol attı.
ELBİSTANIN GURURU...