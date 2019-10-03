Ardıç’tan taraftara destek daveti

Temsilcimiz Elbistanspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’taki 3.maçını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’la evinde oynayacak. Ligde geride kalan 2 haftada 1 beraberlik ve 1 de hükmen galip sayılarak 3 puan alan Elbistanspor, 4 puanla 3.sırada bulunuyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendirecek maç, 6 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Elbistan sentetik çim sahada oynanacak.

Elbistanspor Teknik Sorumlusu Kadir Ardıç, zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlandıklarını ve takımda moral-motivasyonun en üst seviyede olduğunu söyledi. Bu önemli maçta taraftar desteğinin, çok önemli olduğunu vurgulayan Ardıç, bütün Elbistan halkını maça davet etti.