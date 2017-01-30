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Yeni Hastanenin tabelası da asıldı

Kahramanmaraş’ın en modern ve en donanımlı hastane binası olan, yapılacak küçük değişiklikler ile istenildiği taktirde yatak sayısı 450’ye çıkarılabilecek, 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin isim tabelası da asıldı.

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Yeni Hastanenin tabelası da asıldı

           Kahramanmaraş’ın en modern ve en donanımlı hastane binası olan, yapılacak küçük değişiklikler ile istenildiği taktirde yatak sayısı 450’ye çıkarılabilecek, 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin isim tabelası da asıldı.

            Elbistan’ın yanı sıra, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ile Göksun’a da hizmet veren Elbistan Devlet Hastanesi, kısa bir süre sonra yeni binasında hizmete başlayacak.

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi donanım, mefruşat, tefrişat ve malzeme alımı amacıyla 18 milyon liranın üstünde bir harcama yapılan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, hastane binası ile birlikte yaklaşık 100 milyon TL’ye mal oldu.

            Elbistan Devlet Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve cerrahi alet-malzeme alımı için 9 milyon 141 bin TL, strerilizasyon malzemesi alımı için 455 bin TL, ameliyathane demirbaş malzeme alımı için 873 bin 396 TL, tıbbi demirbaş alımı için 713 bin 773 TL, hasta karyolası ve hasta başı malzemeleri alımı için 918 bin TL, mobilya, perde, tabela ve mefruşat alımı için 2 milyon 135 bin TL, bilgisayar, yazıcı, tv ve buzdolabı alımı için 1 milyon 675 bin TL, su ve yakıt tankları kömür taşıma sistemi, mutfak ve çamaşırhane ekipmanları alımı için 699 bin TL olmak üzere Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği kanalı ile 16 milyon 612 bin TL’lik malzeme alımı yapıldı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından da tıbbi cihaz ve malzeme alımı için 1 milyon 460 bin TL harcandı. Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan alımların toplamı 18 milyon 72 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Hastanede;125 poliklinik odası, 8 ameliyathane, 20 adet yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Hastanede ayrıca 13 adet görüntüleme odası, 10 adet ameliyat salonu, 14 adet diyaliz yatağı, 20 yataklı genel yoğun bakım ünitesi, 10 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 35 yataklı acil servisi yer alıyor. Elbistan’ın yanı sıra çevrede bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek kapasite ve donanıma sahip olan hastanenin 300 yatak kapasitesi, niteliği bozulmadan 450 yatak kapasitesine çıkabilecek şekilde inşa edildi.

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