Yeni hastane ile yoğun bakım kapasitesi de artıyor

Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı en modern ve teknoloji bakımından en donanımlı hastanelerinden biri olan, 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, yoğun bakım kapasitesi ile de bölgeye etkin bir şekilde hizmet edecek.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri ile yatırım programına alınan ve inşaatı tamamlanarak, geçici kabul aşamasına getirilen 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde, 50 yatağı aşkın yoğun bakım ünitesi kapasitesi yer alıyor.

Mevcut hastane binasında, yeni doğan ve genel yoğun bakım olarak 22 yatak kapasiteli 1. ve 2. basamak yoğun bakım ünitesi hizmet sunarken, yeni hastanede ilk etapta 38 yatak kapasitesinin hizmete açılması hedefleniyor.

Türkiye’nin deprem izolatörleri ile donatılmış ilk hastane binaları arasında yer alan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, istenildiği taktirde hiçbir değişiklik, düzenleme ve yeni donanım eklemeden 450 yatağa çıkarılabiliyor.

Yoğun bakım ünitesi bakımından mevcut hastane binasına göre daha donanımlı olarak inşa edilen yeni hastane binasında, 50’nin üzerinde yoğun bakım yatağı kapasitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2023 vizyonu çalışmaları nedeniyle, hastanenin hizmet verdiği bölgenin nüfusu ve hasta yoğunluğu hesap edilerek, yoğun bakım yatak sayısı belirleniyor.

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’na ilk etapta 38 yataklı yoğun bakım ünitesi teklif edilirken, bu sayının ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre artırılabileceği ifade edildi.

Şehir merkezinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Karaelbistan Mahallesi’ndeki Elbistan Devlet Hastanesi binalarında 22 yoğun bakım yatağı ile hizmet sunuluyor. Yeni yapılan ve Mart ayı içinde hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ise, Yenidoğan 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile Erişkin 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri, ilk etapta 38 yatak kapasitesi ile hizmete açılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni binasında hizmete başlamasının ardından, depreme dayanıklı olmayan eski bina ise yıkılacak. Mevcut binanın yanına daha sonradan yapılan acil servis binası ile kardiyoloji servisi ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bina ise korunacak. Acil servis binası, ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre değerlendirilecek.

Kahramanmaraş’ın en donanımlı binası

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi binası, barındırdığı özellikleri ile Kahramanmaraş’ın en modern ve en donanımlı binası olarak gösteriliyor.