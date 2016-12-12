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Yeni hastane ile yoğun bakım kapasitesi de artıyor

Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı en modern ve teknoloji bakımından en donanımlı hastanelerinden biri olan, 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, yoğun bakım kapasitesi ile de bölgeye etkin bir şekilde hizmet edecek.

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Yeni hastane ile yoğun bakım kapasitesi de artıyor

            Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı en modern ve teknoloji bakımından en donanımlı hastanelerinden biri olan, 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, yoğun bakım kapasitesi ile de bölgeye etkin bir şekilde hizmet edecek.

            64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri ile yatırım programına alınan ve inşaatı tamamlanarak, geçici kabul aşamasına getirilen 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde, 50 yatağı aşkın yoğun bakım ünitesi kapasitesi yer alıyor.

            Mevcut hastane binasında, yeni doğan ve genel yoğun bakım olarak 22 yatak kapasiteli 1. ve 2. basamak yoğun bakım ünitesi hizmet sunarken, yeni hastanede ilk etapta 38 yatak kapasitesinin hizmete açılması hedefleniyor.

            Türkiye’nin deprem izolatörleri ile donatılmış ilk hastane binaları arasında yer alan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, istenildiği taktirde hiçbir değişiklik, düzenleme ve yeni donanım eklemeden 450 yatağa çıkarılabiliyor.

            Yoğun bakım ünitesi bakımından mevcut hastane binasına göre daha donanımlı olarak inşa edilen yeni hastane binasında, 50’nin üzerinde yoğun bakım yatağı kapasitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2023 vizyonu çalışmaları nedeniyle, hastanenin hizmet verdiği bölgenin nüfusu ve hasta yoğunluğu hesap edilerek, yoğun bakım yatak sayısı belirleniyor.

            300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’na ilk etapta 38 yataklı yoğun bakım ünitesi teklif edilirken, bu sayının ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre artırılabileceği ifade edildi.

            Şehir merkezinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Karaelbistan Mahallesi’ndeki Elbistan Devlet Hastanesi binalarında 22 yoğun bakım yatağı ile hizmet sunuluyor. Yeni yapılan ve Mart ayı içinde hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ise, Yenidoğan 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile Erişkin 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri, ilk etapta 38 yatak kapasitesi ile hizmete açılacak.

            Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni binasında hizmete başlamasının ardından, depreme dayanıklı olmayan eski bina ise yıkılacak. Mevcut binanın yanına daha sonradan yapılan acil servis binası ile kardiyoloji servisi ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bina ise korunacak. Acil servis binası, ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre değerlendirilecek.

 

Kahramanmaraş’ın en donanımlı binası

            300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi binası, barındırdığı özellikleri ile Kahramanmaraş’ın en modern ve en donanımlı binası olarak gösteriliyor. 

Hastanede;125 poliklinik odası, 8 ameliyathane, 20 adet yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Hastanede ayrıca 13 adet görüntüleme odası, 10 adet ameliyat salonu, 14 adet diyaliz yatağı, 20 yataklı genel yoğun bakım ünitesi, 10 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 35 yataklı acil servisi yer alıyor. Elbistan’ın yanı sıra çevrede bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek kapasite ve donanıma sahip olan hastanenin 300 yatak kapasitesi, niteliği bozulmadan 450 yatak kapasitesine çıkabilecek şekilde inşa edildi.

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cenk 1 hafta önce

o arkada görünen dağlara ağaç dikerseniz hastane daha güzel hastalara moral olur

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Uzm. Dr. Mustafa Yenerçağ 1 hafta önce

Sayın Bakanımız Mahir Ünala böyle bir hastaneyi Elbistanımıza kazandırdığı için teşekkür ederiz.

Memleketimle gurur duyuyor, herşeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyorum.

Belki kısmet olur bu hastanede Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapmak nasip olur.

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mesut 1 hafta önce @Uzm. Dr. Mustafa Yenerçağ

hocam hastanemize kavustuk ınşallh bu hastaneden sevk yapmayız anjio kalp ameliyatları için dışarı hasta göndermeyiz elbistanlı isim yapmış doktorları memleketimize hizmete beklıyoruz

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er en 1 hafta önce

hastaneye çirkin ve mezbele bir görüntü arzeden şehir giriş vitrinine de yakışmıyor olan Büyükşehir Bakımevi yani eski köy hizmetleri yse bahçesini ve binaları kaldırılıp o alan yeni Bölge Hastanesine katılmalı entegre edilmeli oralar hasta ve hasta yakınları için rekreasyon alanı parke gezintiye dinlenme yerlerin olmalı

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Mehmet Eldeleklioglu 1 gün önce @er en

Elbistanımıza yakışır bu hastane emegi geçenlere teşekkür ederiz memleketimiz ve civarında yüzlerce MS hastası bulunmaktadır bende bunlardan biriyim kontrol için Ankara izmir kayseriye gidiliyor niçin elbistanımızda olmasın MS polikiniği olmasını istiyoruz inşAllah olur ümidindeyiz

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