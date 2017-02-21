Yeni Hastane gün sayıyor

Yapımı tamamlanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde, mobilya, mefruşat, tıbbi malzeme ve diğer büro malzemelerinin montajı ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’a yapılan en modern ve donanımlı hastane binası olarak gösterilen, yeni nesil akılı sistemlerle donatılmış olan hastane binası, kısa bir süre sonra açılarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

İçinde herhangi bir tadilat veya düzenleme yapılmadan, istenildiği taktirde 500 yatak kapasitesine ulaşabilen Elbistan Devlet Hastanesi’nde hummalı bir çalışma sürüyor.

Yoğun çalışma yapılan hastane binasında bir yandan tıbbi cihazların montajı sürerken, bir yandan da poliklinik ve servislerdeki odalar donatılıyor. Bir hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde donatılan servis odalarında, refakatçiler de düşünülmüş.

Buzdolabı, televizyon, dolap ve akıllı çağrı sisteminin yer aldığı servis odalarında 2 hasta yatağı için donanım hazırlanırken, 300 yatak kapasitesi için her odaya bir yatak bırakılıyor.

Hastanenin tıbbi donanımı, mobilya ve mefruşatı için 18 milyon 72 bin liralık alım yapıldı. Yapılan alımların sonucunda firmalar malzemeleri hastaneye getirirken, montajlarını da yapıyorlar.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve cerrahi alet-malzeme alımı için 9 milyon 141 bin TL, strerilizasyon malzemesi alımı için 455 bin TL, ameliyathane demirbaş malzeme alımı için 873 bin 396 TL, tıbbi demirbaş alımı için 713 bin 773 TL, hasta karyolası ve hasta başı malzemeleri alımı için 918 bin TL, mobilya, perde, tabela ve mefruşat alımı için 2 milyon 135 bin TL, bilgisayar, yazıcı, tv ve buzdolabı alımı için 1 milyon 675 bin TL, su ve yakıt tankları kömür taşıma sistemi, mutfak ve çamaşırhane ekipmanları alımı için 699 bin TL olmak üzere Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği kanalı ile 16 milyon 612 bin TL’lik malzeme alımı yapıldı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından da tıbbi cihaz ve malzeme alımı için 1 milyon 460 bin TL harcandı. Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan alımların toplamı 18 milyon 72 bin TL olarak kayıtlara geçti.