Yeni ADSM’nin proje ihalesi yapıldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Elbistan’a yapılacak 25 ünitlik yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) proje ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni ADSM’nin 12 milyon 500 bin TL ödeneği bulunduğunu kaydeden Başkan Kısaca, yeni merkezin 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti. Başkan Kısaca, yeni ADSM binasının, 300 Yataklı Bölge Hastanesi’nin ardından yöreye yapılan en kapsamlı sağlık yatırımı olduğuna işaret ederek, “Elbistan için olduğu kadar, bölgemiz açısından da çok önemli bir sağlık yatırımına en kısa sürede kavuşacağız” dedi.

Elbistan’da ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin modern bir binada, daha kapsamlı bir şekilde verilmesi için başlatılan çalışmalarda önemli bir aşama daha geçildi. Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan Bölge Hastanesi’nin yan tarafına inşa edilecek yeni Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) proje ihalesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Elbistan’a yapılacak 25 ünitlik ADSM için 12 milyon 500 TL ödenek ayırdı. 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi binasının hemen yanında bulunan 7 bin 223 metrekarelik alana yapılacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri sonucunda Elbistan’a kazandırılan önemli sağlık yatırımı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, yılda 100 binin üzerinde poliklinik hizmeti sunan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin, yeni ve modern bir binaya kavuşacağını belirtti.

Kısaca, “Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı’na devredilecek 300 Yataklı Bölge Hastanesi’nin yan tarafında yapılacak 25 ünitlik ADSM’mizin yeni binası, 64. Hükümetimizin Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın katkılarıyla yatırım programına alındı. Yatırım bedeli ise 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Bu önemli sağlık merkezinin proje ihalesi yapıldı. 7 bin 223 metrekare arsa üzerine toplam 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilecek. 4 katlı olacak yeni ADSM binamızdaki ünit sayısı, ihtiyaca göre arttırılabilecek. Yeni ADSM’de ameliyathane de bulunacak. 2018 yılında hizmete girmesi beklenen yeni ADSM binası, daha geniş ve ergonomik hizmet ve bekleme alanları, bahçesi ve otoparkı ile modern tıbbi ve genel donanımı ile hemşerilerimizin hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Kısaca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yeni ADSM binasında, çağımızın en ileri teknolojilerini kullanarak, her şeyin en iyisine layık halkımıza yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulacak. Bölgemizin tek müstakil merkezi olan mevcut ADSM binamız, sadece Elbistan’a değil, çevre ilçelere de hizmet veriyor. Yılda 100 binin üzerinde poliklinik yapılıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesini Elbistan için olduğu kadar bölgemiz açısından da önemli bir sağlık yatırımı olarak görüyoruz. Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak 300 Yataklı Bölge Hastanemizde olduğu gibi yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin ilçemize kazandırılmasında büyük katkıları ve destekleri bulunan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal başta olmak üzere bölge milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.”