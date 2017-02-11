Yancar, “Sigarayı Bırakma Polikliniği ile hizmet sunuyoruz”

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Semih Yancar, ‘Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle bir açıklama yaptı.

Sigara kullanımına bağlı olarak insanlarda kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) öne çıktığını belirten Yancar, çağımızın en önemli hastalığı olan kanserin meydana gelmesinde de sigaranın önemli rol oynadığını, bunların başında akciğer kanserinin geldiğini söyledi.

Bunun dışında larinks kanseri, ağız boşluğu, farinks, özofagus, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ve serviks kanserinin oluşumunda da sigaranın rolü olduğunu dile getiren Yancar, bütün kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigaranın sorumlu tutulduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Yancar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine başvuranların sayısının her geçen yıl arttığını, 2015 yılında 770, 2016 yılında ise 940 kişinin tedavi olmak amacıyla başvuru yaptığını söledi.

Yancar, “Sigarayı Bırakma Polikliniğine ilk defa başvuranlar Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi tarafından değerlendirilmekte, kişiden solunum fonksiyon testi, EKG, röntgen, bazı kan ve idrar tetkikleri istenmekte, karbonmonoksit değeri ölçülmekte ayrıca tüm başvuranlar psikoloğa yönlendirilmektedir. Test sonuçlarına göre doktor tarafından, herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı belirlenerek, daha sonra beraberce bir bırakma günü saptanıp, tedavi yöntemine karar veriliyor. Bırakma gününden bir ay sonra, hasta kontrolü yapılmak üzere hastaneye davet ediliyor” dedi.