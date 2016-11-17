Yancar, “Hastaya müdahale, 3 dakika içinde yapıldı”

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Semih Yancar, bazı yerel basın organlarında yer alan ‘Hayat Bu Kadar Ucuz Mu?’ başlığı ile yayınlanan haberde, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kontrol için giden Veli Kızıltaş’ın hastane içerisinde yere yığıldığı, dakikalarca yerde kaldığı, hastaya ilk müdahaleyi orda bulunan vatandaşların yaptığı, hastanın istifra ettiği, istifranın bir kısmının nefes borusuna kaçtığı ve nefes alamayınca da beyinde hasar oluştuğu yönünde iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İddialar ile ilgili ayrıntılı incelemenin yapıldığını ifade eden Yancar, yaptığı yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verdi:

“Genel Sekreterlik olarak haber sosyal medyada paylaşıldığı ilk andan itibaren yakından takip edilmiş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden haberle ilgili detaylı araştırmanın yapılması istenmiştir. Hastane idaresinden alınan bilgiler ve incelenen kamera kayıtları neticesinde iddiaların gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Kamuoyunun aydınlığa kavuşması ve doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine 13.10.2016 tarihinde başvuran Veli Kızıltaş isimli hasta Nöroloji Uzmanı Dr. Cemile Buket Toğan Yıldız’a muayene olmuş, bir hafta sonrası için kontrole çağırılmıştır. 19.10.2016 tarihinde kontrol için gelen hasta muayene edilmiş ilaçlarına devam etmesi önerilmiş bir ay sonra tekrar kontrole çağrılmıştır. Hasta yakınlarından alınan bilgiye göre hasta yolda giderken epileptik nöbet geçirmiş ve yakınları tarafından tekrar hastaneye getirilmiştir. Epilepsi nöbeti sonlandığı için acil servis yerine kendi doktoruna muayene ettirmek istemişler, hastane girişinde hasta dinlenmek istediğini belirtince de bekleme koltuklarına oturtulmuş, hasta oturduğu yerde tekrar nöbet geçirmiş ve orda bulunan hastane personeli tarafından müdahale edilip gerekli pozisyon verilerek hava yolu açıklığı sağlanmıştır. Bu arada diğer bir hastane çalışanı tarafından acil servise haber verilmiştir. Hastanenin kamera görüntüleri incelendiğinde 3 dakika içerisinde acil servisten gelen personel tarafından hastanın sedyeye alındığı ve acil servise transfer edildiği görülmüştür.

Sosyal medyada hasta mahremiyetini hiçe sayarak paylaşım yapan şahsın ve haberdeki iddianın aksine; müdahalenin gecikmediği, hastanın acil servise transferinin 3-5 dakika içerisinde yapıldığı, bu süre zarfında da zaten hastane personelinin hastaya gerekli müdahaleyi yaptığı, uygun pozisyonu verdiği, hastanın başından ayrılmadığı paylaşılan görüntülerde de görülmektedir. Görüntünün toplam süresi 2,5 dakika olup bu paylaşımın art niyetli yapıldığı düşünülmektedir. Yapılan haberde hastanın kustuğu, bir kısmının nefes borusuna kaçtığı ve nefes alamayınca beyinde hasar oluştuğu iddia edilse de, ilk müdahaleyi yapan personelden alınan bilgiye göre hastanın hiç kusmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca hastanedeki tüm personellerimize Temel Yaşam Desteği Eğitimi verildiğinden, ilk müdahaleyi yapacak bilgi ve beceriye de sahiptirler.

Acildeki müdahalesinin ardından hasta 19.10.2016 tarihinde yoğun bakıma alınmış ve 24 günlük tedavi sonrasında vefat etmiştir. Bu süre zarfında hekimlerimiz hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeyi yapmış, hasta yakınlarının tedavi esnasında ve sonrasında hastanemiz ve hastane personelimiz hakkında herhangi bir şikâyeti olmamıştır.

Ayrıca Veli Kızıltaş’ın oğlu Hasan Kızıltaş ‘ın sosyal medyadan paylaştığı mesajında “ 24 gün yoğun bakımda yatan babam Veli Kızıltaş’a Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tıbbi olarak hiçbir sıkıntımız olmamıştır. Bu süreçte hastane yönetimi ve personeline teşekkür ederim herkesten ayrı ayrı Allahuteala razı olsun” demiştir.

Tek amacı, gece gündüz demeden insan hayatını kurtarmak olan sağlık personelinin “Hayat Bu Kadar Ucuz Mu ?” başlıklı bir haberle karalamaya çalışılması, personeli incitmekte, motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



