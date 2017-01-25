Yancar: Hastanelerimizde 5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunduk

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Semih Yancar, 2016 yılında Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde 5 milyon 141 bin 132 hastanın muayene edildiğini söyledi.

Genel Sekreter Yancar, 2015 yılında acil ve diş dahil toplam 4 milyon 618 bin 972 hastanın muayene edildiğini, geçen yıla göre muayene sayının yüzde 11oranında arttığını belirterek, toplam sayı içinde en fazla muayenenin geçen yıl olduğu gibi bu yılda yüzde 54 oranı ile Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Kamu hastanelerinin poliklinik muayene yükünü Necip Fazıl Şehir Hastanesinin çektiğini vurgulayan Yancar, yaklaşık 1 milyon kişinin Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ana Binada, 710 bin kişinin Yörükselim Ek Binasında ve 621 bin kişinin ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binasında muayene olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Yancar, kamu hastaneleri acillerinde 1 milyon 519 bin 466 kişinin muayene olduğunu, hastanelerde gerçekleşen muayenelerin yüzde 32’sinin acillerde yapıldığını, acil muayene oranın bu nedenle yüksek olduğunu belirtti.

Yancar, yaptığı açıklamada, “2016 yılında yatak sayımız 40 yatak arttırılarak bin 673 yatak kapasitesine ulaştı. Hastanelerde 122 bin 174 kişi yatarak tedavi edildi, yatak doluluk oranı yüzde 73 olup, yatakların yüzde 61’i niteliklidir. Toplam 132 bin 187 hastaya ameliyat yapılmış, yine ameliyatların yarısından fazlası, 84 bin 451 ameliyat ile Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gerçekleşmiştir ”dedi.

Genel Sekreter Yancar, il genelinde kamu hastanelerinde 2016 yılında 13 bin 845 doğumun gerçekleştiğini, doğumlarda ilk üç sırayı 8 bin 997 doğumla Necip Fazıl Şehir Hastanesi, 2 bin 499 doğum ile Elbistan ve bin 228 doğumla Afşin Devlet Hastanesinin aldığını, doğumların 5 bin 906’sının sezaryenle gerçekleştiğini ve sezaryen oranın yüksek olduğunu ifade etti.

Yancar, istatistiki verilerin geleceğe ışık tutması açısından önemli olduğunu ancak, çalışanın hastaya gülümsemesinin sağlık hizmetlerine kattığı değerin sayılarla ifade edilemeyeceğini hizmet alımı dahil 5 bin 506 personel ile özverili bir şekilde en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalıştıklarını, amaçlarının Kamu Hastaneleri Birliği olarak Kahramanmaraş halkına daha nitelikli, kaliteli, sürdürülebilir ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade etti.