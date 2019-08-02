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Uzman Dr. Erdinç Hatipsoylu hasta kabulüne başladı

Kardiyoloji Uzmanı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Erdinç Hatipsoylu, özel polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Uzman Dr. Erdinç Hatipsoylu hasta kabulüne başladı
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Kardiyoloji Uzmanı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Erdinç Hatipsoylu, özel polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Uzman Doktor Erdinç Hatipsoylu, Battalgazi Mahallesi Kızılelma Sokak Özel Yaşam Hastanesi arkasında bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi bünyesinde mezoterapi, ozonterapi, proloterapi, kupa terapi (hacamat), hirudoterapi (tıbbi sülük tedavisi) hizmeti veriyor.

2018-2019 yıllarında Afşin Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi Uzmanı olarak görev yapan Hatipsoylu, 2019 Temmuz ayı itibarı ile Elbistan’da açtığı muayenehanesinde hasta kabulüne başlayan Uzman Doktor Erdinç Hatipsoylu,” Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi bünyesinde Elbistan ve bölge halkına mezoterapi, ozonterapi, proloterapi, kupa terapi (hacamat), hirudoterapi (tıbbi sülük tedavisi) hizmeti veriyoruz. Elbistan’da açtığımız muayenehanemizde hafta içi 09.00-18.00 saatleri, Cumartesi günleri ise 10.00-14.30 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Hastalarımız tedavi olmak için artık şehir dışına gitme gereksinimi duymuyor” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Hatipsoylu, kardiyoloji ihtisasını İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik tedavi ve Rehabilitasyon ihtisası yaptı.


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Durdu GÜVERTİ 3 hafta önce

Hocam Allah hayırlı eylesin sizlere ve tüm Elbistan ve çevresi vatandaşlara.

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Mesut 3 hafta önce

Çok bilgili, saygılı, efendi bir doktor arkadaşımız

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Vatandaş 3 hafta önce

Merdiven altı sülükçülerden kurtulmuş olduk hayırlı olsun

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Murat İsmail Söğüt 3 hafta önce

Çok yönlü bilgisiyle işini insanı hastasını kendi gibi seven Erdinç Hocam, hayırlı uğurlu olsun.

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Fatih 3 hafta önce

Tekrar tekrar okudum evet iki ihtisas yapmış.....

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yusuf 2 hafta önce

hocam hayırlı olsun görevinizde başarılar dilerim Allah sizlerin yoklugunu vermesin

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vatandaş 3 hafta önce

eksik giderilmiş teşekkürler :) şimdi bulabiliriz.

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Yusuf 3 hafta önce

Çift ihtisas haaa,vay anasını bu hocayı kesmez bu üstüne birde cildiye yapar gibi ....
Eğer soran olursa yonlendiririm ....

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