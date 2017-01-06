TSM’nin, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite etkinlikleri sürüyor

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından başlatılan program kapsamında, İğde Şehit Er Ali Beyaz İlköğretim Okulu’nda sağlıklı beslenme ve sporun önemi anlatıldı.

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı” kapsamında Elbistan TSM Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi tarafından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İlkokul 2. sınıf ve Anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite’ konulu eğitim ve etkinlik programı organize edildi.

İğde Şehit Er Ali Beyaz İlköğretim Okulu’ndaki etkinlikte öğrencilere yönelik bir sunum yapıldı. Program çerçevesinde çocuklara hareketli bir yaşam tarzını benimsetmek amacı ile oyun tarzında çeşitli aktiviteler yaptırıldı.

TSM tarafından yapılan açıklama da, “Fiziksel aktivite her yaşta çok önemlidir. Bakanlığımızın programına bağlı olarak tüm yaş gruplarına yönelik hareketli yaşam tarzını benimsetmek amacıyla çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir. Birçok davranışın çocukluk döneminde kazanılması nedeniyle hareketli bir yaşam tarzına çocukluktan itibaren başlanması gerekmektedir. Burada amacımız geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza ileride sağlıklı bir birey olmaları için saatlerce bilgisayar başında oturmalarının ve televizyon karşısında vakit geçirmelerinin yanlış bir davranış olduğunu anlatmak. Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğine dikkat çekmektir. Çünkü hareketsiz bir yaşam tarzının çocuklarda; Kas-iskelet sistemi bozukluklarına, Obeziteye, Kalp ve damar hastalıklarına, Göz rahatsızlıklarına, baş ağrısına, dikkat eksikliğine, anti-sosyalliğe yol açmaktadır” denildi.



