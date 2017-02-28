TSM’den, Gebe Bilgilendirme Eğitimi

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi’ kapsamında Gebe Bilgilendirme Sınıfı kurarak, eğitimler veriyor.

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, yapılan eğitimler kapsamından anne ve babalara çeşitli eğitimler verildiğini söyledi.

“Gebe eğitimlerimiz devam ediyor. Gebe eğitimine katılmak isteyen tüm gebelerimiz, bağlı bulundukları aile sağlığı merkezi ya da toplum sağlığı merkezimize başvurarak kayıt yaptırabilir ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirler” diyen Çıtak, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, 2014/28 sayılı ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi’ kapsamında tüm toplum sağlığı merkezlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıflarının kurulmuştur. Bu kapsamda, Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile; tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.”