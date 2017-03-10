TSM’den BÖBREKDER’e ziyaret

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Kazım Çıtak, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BÖBREKDER) Başkanı Duran Sungur’u ziyaret etti.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan TSM Başkanı Dr. Kazım Çıtak, Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmanın Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Her yıl 9 Mart’ı içine alan haftada kutlanan Dünya Böbrek Günü çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BÖBREKDER) Başkanı Duran Sungur ile bir süre sohbet eden Elbistan TSM Başkanı Dr. Kazım Çıtak, derneğin faaliyetleri hakkında Sungur’dan bilgi aldı.

Elbistan’da başlatılan program çerçevesinde bin 200 öğrenciyi böbrek taramasından geçirdiklerini belirten Çıtak, “Kronik böbrek hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sorunudur. Erken saptandığında sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak farkındalığının ve erken tanısının düşük olması birçok vakada erken teşhise imkan vermemektedir. İnsanımızın hastalığın farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır” dedi.

Obezitenin kronik börek hastalığının gelişimi için güçlü bir risk faktörü olduğunu hatırlatan Dr. Kazım Çıtak, “Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik böbrek hastalığının başlıca risk faktörlerinden olup kronik böbrek hastalığı ve son dönem böbrek hastalığının gelişimi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Fazla kilolu veya obez olan insanlar, normal vücut ağırlığına kıyasla son dönem böbrek yetmezliği geliştirmede 2 ila 7 kat daha fazla riske sahiptir.

Kronik böbrek hastalığından korunmak için sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Düzenli egzersiz yaparak tuzu azaltın. Yeterli sıvı alın, sigara içmeyin ve ağrı kesici ilaçlardan kaçının. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin” şeklinde konuştu.

Böbrek Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Duran Sungur da, Elbistan başta olmak üzere çevre ilçelerdeki böbrek hastalarının organ nakli olabilmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi. Böbrek hastalarının yaşadıkları zorluklara karşı toplumda bir farkındalık oluşturduklarını belirten Sungur, bu konuda da Başarlı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Sungur, Elbistan TSM Başkanı Dr. Kazım Çıtak ve beraberindeki personele ziyaretten dolayı teşekkür etti.



