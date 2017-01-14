TSM, sağlıklı beslenme etkinliklerini sürdürüyor

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından başlatılan program kapsamında, AEL İlkokulu’nda sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konulu eğitim ve etkinlikler yapıldı.

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı” kapsamında Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi tarafından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İlkokul 2. sınıf ve Anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite’ konulu eğitim ve etkinlik programı organize edildi.

AEL İlkokulu’ndaki etkinlikte öğrencilere yönelik bir sunum yapıldı. Program çerçevesinde çocuklara hareketli bir yaşam tarzını benimsetmek amacı ile oyun tarzında çeşitli aktiviteler yaptırıldı. 310 öğrenciye konu hakkında eğitimler verilirken, ayrıca öğrencilere dergiler dağıtıldı.