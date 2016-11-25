Sağlık Bakanlığı Elbistan’a 13 uzman kadrosu daha açtı

Sağlık Bakanlığı, Elbistan Devlet Hastanesi ve Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için 13 uzman hekim kadrosu daha açtı. 2016 Yılı 6. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası, 21 Aralık 2016 tarihinde çekilecek.

Yeni binası tamamlanan ve açılış için gün sayan Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) için Sağlık Bakanlığı 13 kadro daha açtı. Elbistan’da eksikliği hissedilen kadroların yer aldığı kura için tercihler alınırken, isteyen uzman hekimler bu kadrolara atanabilmek için tercihte bulunabilecekler.

71. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile 6 uzman hekimin atandığı Elbistan devlet Hastanesi’nde uzman hekim sayısı 70’e yaklaşırken, 2016 Yılı 6. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Yeni binası 300 yatak kapasiteli olarak belirlenen ve Sağlık Bakanlığı’nın yatak sayısına bağlı olarak kadro sayısını da artırma kararı aldığı Elbistan Devlet Hastanesi, bu özelliği ile bölge hastanesi konumunda bulunuyor.

2016 Yılı 6. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne; Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Göğüs Cerrahisi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Nöroloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Radyoloji Uzmanı kadroları açıldı.

ADSM’ye 4 uzman kadrosu daha

Diğer yandan 14 hekim ile hizmet sunan ve müstakil başhekimlik olarak hizmet sunan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için de yeni kadro ihdası yapıldı. 2016 Yılı 6. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasında Elbistan ADSM için, Diş Tabibi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi Uzmanı kadroları açıldı.

Sağlık Bakanlığı ilan yayımladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2016 tarihinde çekilecek kura için yapılan ilanda, şu cümlelere yer verildi: