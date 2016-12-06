Öğrenciler hastalıklara karşı aşılanacak

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, ilçe genelindeki 1 ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik okul aşı programının başladığını ifade ederek, 1 aylık süre zarfında 6 bin 400 öğrencinin aşılanacağını söyledi.

Çıtak, “Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit ve Hepatit-B ile Hemofilus influenza tip B’ye bağlı hastalıkların, bu hastalıklardan kaynaklanan bebek, çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir” dedi.

Çıtak, açıklamasının devamında, şu cümlelere yer verdi:

“Bu kapsamda Elbistan Toplum Sağlığı Merkezimiz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından planlaması yapılan ilköğretim 1. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik aşı uygulaması konusunda Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrenci velileri bilgilendirilmiştir. Ayrıca aşı uygulaması konusunda okullarda görevli öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlçemizde ‘Okul Aşılama Programı’ uygulanmaya başlanmıştır. Yaklaşık bir ay sürecek bu aşılama programında 6 bin 400 öğrenciyi aşılamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, ilkokul 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere DaBT-İPA Aşısı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Çocuk felci-Dörtlü Karma Aşı) ve KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak), (KKK-MMR) KKK aşıları, ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere Td (Difteri-Tetanos) aşısı uygulanacaktır. Bu dönem itibariyle anasınıfına devam eden 48-66 aylık çocuklara yönelik KKK aşısı uygulaması yapılmayacaktır. Aşıların yan etki oranı çok düşüktür. Görülebilecek yan etkilerin çoğu hafiftir ve kendiliğinden düzelir.”



