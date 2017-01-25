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KSÜ Tıp, yeşil kartlı hastaları sevksiz kabul edecek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp), yeşil kartlı hastaları sevksiz olarak kabul etmeye başladı.

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KSÜ Tıp, yeşil kartlı hastaları sevksiz kabul edecek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp), yeşil kartlı hastaları sevksiz olarak kabul etmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan binlerce yeşil kartlıyı ilgilendiren sevksiz hasta kabulünün müjdesini, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci, KSÜ Tıp Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda verdi.

Tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan kişilerle, yeşil kart sahibi vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin tedavi bedelleri için SGK ile KSÜ Tıp arasında gerçekleştirilen Global Bütçe anlaşmasının değerlendirme toplantısında konuşan Rektör Deveci, şunları söyledi:

“SGK ile yapılan anlaşma ile birlikte hastanemiz gelir ve giderleri arasında denge sağlanarak hastane gelirleri artacak. Yapılan anlaşmanın en önemli getirilerinden biri de daha önce sevkli olmaları durumunda üniversitemiz hastanesinde tedavi olabilen yeşil kartlı vatandaşlarımız, artık sevksiz olarak hastanemizde sunulan sağlık imkânlarından yararlanabilecekler.” 

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