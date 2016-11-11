KSÜ Araştırma Hastanesi’ne süper tomografi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (SUAH), bir önemli yeniliğe daha imza attı. Bölgenin en gelişmiş teknolojisine sahip tomografi cihazı, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci’nin katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Yeni tomografi cihazının açılış kurdelesini Rektör Deveci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, KSÜ SUAH Başhekimi Doç. Dr. İsrafil Orhan ve öğretim üyeleri ile birlikte kesti. Rektör Deveci, bölge hastanesi olma yolunda önemli bir adım daha attıklarını ifade ederken, bölgenin son teknolojiye sahip tomografi cihazının Dünya Radyoloji Günü’nde hizmete girmesinin duruma daha bir anlam ve önem kattığını belirtti.

Türkiye’de bulunan gelişmiş teknolojiye sahip 9 cihazdan biri olan yeni tomografi cihazı, tıbbi görüntüleme alanında bir çok kolaylığı ve yeniliği beraberinde getiriyor. Bölgede mevcut en yüksek kesitli tomografi cihazı 64 kesitli iken, KSÜ SUAH tarafından hizmete alınan cihaz 320 kesite sahip. Cihaz, hastaların radyasyona maruz kalma sürelerini de önemli ölçüde düşürüyor. Eski cihazlarda 30 saniyeye kadar varan radyasyona maruz kalma süresi yeni cihazda 3-4 saniyelere kadar düşebiliyor. Cihaz ayrıca görüntüleme sürelerinde de önemli bir hıza da sahip. Kalp damarları 1 saniye gibi kısa bir sürede görüntülenebiliyor.

Yeni cihaz yüksek kilo nedeniyle yapılamayan ölçümlerde de önemli bir kolaylık sunuyor. 78 cm çapa sahip cihaz, uygun boy-kilo dengesine sahip hastalarda 250 kilograma kadar ölçüm yapabilme imkânı sunuyor. Cihaz bu yönüyle Kahramanmaraş ve çevre illerde yüksek kilo ortalamasına sahip olan hastaların sorunlarını büyük ölçüde çözecek.

Cihaz ayrıca gelişmiş teknolojik yapısıyla, kemik-yumuşak doku ayrımını en hassas şekilde yaparak, eski teknolojide gözden kaçan kemik kırığı gibi durumları en aza indiriyor. Bütün bunların yanında yeni tomografi cihazı, kardiyolojik açıdan hayati önem taşıyan birçok testin yapılmasına da imkan sağlıyor. Bu yeni kurulan son sınıf BT sistemi ile beyin, beyin-anjiyo, pulmoner-anjiyo, toraks, toraks-anjiyo, abdomen, abdomen-anjiyo, taş, aort-disseksiyon, tüm vücut anjiyo vb. tüm vakalara geniş alan dedektör ve üstün çekim hızı ile hizmet verebiliyor. Düşük doz, düşük kontrastlı kardiyak çekimlerden, düşük doz beyin perfüzyon, karaciğer perfüzyon, çocuk kardiyak ve dual enerji vb. ileri uygulamalar yapılabiliyor. Dual enerji çalışmaları düşük doz seviyelerinde, yüksek kaliteli çekimler ve materyal karakterizasyon yapılmasına olanak sağlarken, sistemin sahip olduğu pediatrik (çocuk) BT protokollerindeki radyasyon dozunu düşürmeye yönelik üstünlükleri sayesinde, çocuklarda kardiyak gibi çekimler güvenli ve en doğru şekilde gerçekleştirilebiliyor.



