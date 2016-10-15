KETEM’den farkındalık etkinlikleri

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde hizmet veren, Elbistan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) kanser taramaları devam ederken, TSM tarafından da farkındalık amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Özellikle meme, rahimağzı ve kolerektal kanserlere yönelik ücretsiz tarama çalışmaları sürerken, Toplum Sağlığı Merkezi de çeşitli alanlarda stantlar açarak veya eğitim programları yaparak vatandaşları bilinçlendiriyor.
Elbistan TSM’den yapılan açıklamada, “Sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırayı alan kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır” denildi.
Yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:
“Sağlık Bakanlığının Ulusal Kanser Kontrol Programı çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütünün taranmasını önerdiği 3 kanser tipi olan meme, rahimağzı ve kolorektal için ücretsiz toplum tabanlı tarama hizmeti, Elbistan’da da 2011 yılından bu yana verilmektedir. Vatandaşlarımızın ücretsiz olarak verilen kanser tarama hizmetlerine katılımı son derece önemlidir. Meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı, tüm dünyada ve ülkemizde Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Elbistan KETEM’de bir yandan tarama çalışmaları devam ederken, bir yandan da bilinçlendirme kampanyaları, eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.”