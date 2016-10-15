KETEM’den farkındalık etkinlikleri

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde hizmet veren, Elbistan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) kanser taramaları devam ederken, TSM tarafından da farkındalık amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Özellikle meme, rahimağzı ve kolerektal kanserlere yönelik ücretsiz tarama çalışmaları sürerken, Toplum Sağlığı Merkezi de çeşitli alanlarda stantlar açarak veya eğitim programları yaparak vatandaşları bilinçlendiriyor.

Elbistan TSM’den yapılan açıklamada, “Sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırayı alan kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır” denildi.

Yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi: