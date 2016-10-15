Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KETEM’den farkındalık etkinlikleri

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde hizmet veren, Elbistan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) kanser taramaları devam ederken, TSM tarafından da farkındalık amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu haber kez okundu.

KETEM’den farkındalık etkinlikleri

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde hizmet veren, Elbistan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) kanser taramaları devam ederken, TSM tarafından da farkındalık amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Özellikle meme, rahimağzı ve kolerektal kanserlere yönelik ücretsiz tarama çalışmaları sürerken, Toplum Sağlığı Merkezi de çeşitli alanlarda stantlar açarak veya eğitim programları yaparak vatandaşları bilinçlendiriyor.  

Elbistan TSM’den yapılan açıklamada, “Sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırayı alan kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır” denildi.

Yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığının Ulusal Kanser Kontrol Programı çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütünün taranmasını önerdiği 3 kanser tipi olan meme, rahimağzı ve kolorektal için ücretsiz toplum tabanlı tarama hizmeti, Elbistan’da da 2011 yılından bu yana verilmektedir. Vatandaşlarımızın ücretsiz olarak verilen kanser tarama hizmetlerine katılımı son derece önemlidir. Meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı, tüm dünyada ve ülkemizde Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Elbistan KETEM’de bir yandan tarama çalışmaları devam ederken, bir yandan da bilinçlendirme kampanyaları, eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29