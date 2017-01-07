Kaymakam Akkoyun’dan kan bağışı için seferberlik çağrısı

Kızılay’ın kan stoklarının düşmesi nedeniyle ülke genelinde başlatılan kan verme kampanyasına, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un koordinesi ile tüm daire ve kurum amirleri de destek oldu.

‘Kızılay’ımıza destek olmak için kolları sıvadık’ diyen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilçede günlük 150 ünite kan toplandığını belirterek, tüm vatandaşları kan bağışı seferberliğine destek olmaya çağırdı.

Türkiye'de 40 bin ünite olması gereken kan stoku, 20 bin ünitenin altına düşünce Kızılay seferberlik ilan etti. Kızılay kan bağışı yapılması için destek istiyor. Türkiye'de kan stokları 20 bin ünitenin altına düşünce Kızılay da alarm seviyesini kırmızıya çıkardı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden, "kan stoklarımız yetersizdir, kan bağış desteği bekliyoruz" çağrısında bulundu. Kınık’ın bu çağrısı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı ve on binlerce vatandaş, Kızılay’a kan bağışında bulunmak için harekete geçti.

Bir ünite kanın 3 can kurtaracağı ana fikri ile başlatılan ve ağır kış koşullarından dolayı düşen kan stoklarındaki kırmızı alarm durumunu ortadan kaldırmak için Kızılay’a ait kan bağışı TIR’larından biri de Elbistan’a geldi. Dulkadiroğlu Caddesi girişinde bekleyen kan bağışı aracına Elbistanlılar 1 günde 150 ünite bağışta bulundu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun da, Kızılay’ın başlattığı kampanyaya destek olmak için beraberindeki daire ve kurum amirleri ile birlikte kan bağışı aracına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışı öncesinde değerlendirme yapan Kaymakam Akkoyun, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kampanyaya Elbistan’ın da kendisine düşeni yaparak destek olması gerektiğini söyledi.

Kan stoklarının normal seviyede olmasının gerektiğini belirten Kaymakam Akkoyun, “Kamu kurum amirlerimizle, personellerimizle Kızılay’ımızın kan bağışı için ilçemize gönderdiği kan bağışı TIR’ına geldik. Burada bizler de kan vereceğiz. Yakın zamanda Kızılay Başkanımızın kan stoklarının düştüğü yönünde bir çağrısı vardı. Özellikle kış aylarından dolayı kan stoklarının azaldığı yönündeki çağrısından dolayı bir çağrı yapıldı. Bu durum üzerine ülke genelinde bir seferberlik ilan edildi. Edilmesi de gerekiyor. Elbistan’ımız da büyük bir yer. Bu anlamda zaten vatandaşlarımızın kan bağışı hassasiyeti var. Bu seferberliğe destek olma ve bu çağrının gereğini yapma adına buraya geldik. Şahsi olarak da senede birkaç kez kan veriyorum. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte gelerek kolları sıvayalım dedik” dedi.

Tüm vatandaşlardan bu sese kulak vermelerini isteyen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, bağışlanan kanların hayat kurtardığının da altını çizdi.

Sağlıklı insanların da bir gün kana ihtiyaç duyma ihtimalinin olduğuna işaret eden Kaymakam Akkoyun, “Bu çağrıya kulak vermeliyiz. Sağlık çok önemli. İnsan sağlığı çok önemli. Özellikle hastanelerde kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kan tedariki Kızılay tarafından sağlanıyor. Bu anlamda bizler de, en yakınlarımızdakiler de bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Bu kan ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına, kan bekleyen kardeşlerimizin kana kavuşması adına önceden bu kan verme konusunda gereğini yapmamız gerekiyor. Kızılay’ımızın kan stoklarının dolu olması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan da bu sese kulak verirken yakın çevrelerini de bu duyarlılığa davet etmelerini istiyorum. Sesimizin ulaştığı yerlere iletsinler. Günlük 150 üniteye yakın kan veriliyor. Güzel bir rakam. Biz, bu rakamın üzerine çıkacağız inşallah. Bize yakışan da budur. Bu duyarlılığı gösterelim. Hep birlikte kan verme noktasında büyük gayret göstererek, Kızılay’ımızın kan stoklarının yeniden artması için elimizden geleni yapalım” şeklinde konuştu.