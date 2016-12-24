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Kanser hastalarının yol çilesi sona erdi

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne son teknolojiye sahip cihazlarla kurulan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi sayesinde, kanser hastalarının yol çilesi ortadan kalktı.

Kanser hastalarının yol çilesi sona erdi

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne son teknolojiye sahip cihazlarla kurulan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi sayesinde, kanser hastalarının yol çilesi ortadan kalktı.

Yeni teknoloji sayesinde günlük 60 kanser hastasına tedavi uygulayabildiklerini belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ekin Ermiş, şunları söyledi:

“Günümüzde yeni tanı almış kanser hastalarının yaklaşık yüzde 80’i gerek küratif, gerekse semptomatik tedavi amaçlı radyoterapiye ihtiyaç duymaktadır. Hastanemize yeni kurulan radyoterapi merkeziyle son model cihazımız ile güncel onkolojik tedavileri hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Baş-boyun kanserleri, akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve jinekolojik tümörler dahil olmak üzere tüm kanserlere merkezimizde güncel teknolojik radyoterapi tedavisi verilebilmektedir. Üç boyutlu konformal radyoterapi, IMRT, IGRT ve stereotaktik radyoterapi yapma özelliğine sahip bir cihazımız var. Daha önceden başka merkezlere, başka şehirlere sevk ettiğimiz hastaları artık burada güncel onkolojik tedavilerini verebilmekteyiz. Cihazımızın günlük hasta kapasitesi 60 civarındadır. Yaklaşık 15 dakikalık tedavilerle 60 hastanın tedavisini uygulayabilmekteyiz.”

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