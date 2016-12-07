Kahramanmaraş’ta Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi hizmete açıldı

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde açılan Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı.

Genel Sekreter Opr. Dr. Semih Yancar, radyoterapi cihazının birliğe bağlı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kazandırılması için uzun soluklu bir çalışma yürüttüklerini belirterek, neticede Sağlık Bakanlığının cihazı tahsis ettiğini ve bütün işlemlerinin tamamlanarak hizmete girdiğini belirtti.

Yancar, günümüzde kanser tedavisinin; radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, cerrahi branşlar, radyoloji, nükleer tıp, patoloji ve destek tedavi bölümlerin eşgüdüm içinde çalışmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Yancar, tedavilerde başarı sağlanmasında, kişisel bazda hasta özellikleri ile birlikte ilgili uzmanların güncel bilimsel veriler ışığında aldığı kararların, ileri teknolojik donanım ile alanında uzman kişilerce uygulanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu, kanser hastalarının yüzde 60-80’inde kanser tanısı konduktan sonra, en az bir kere radyoterapi ihtiyacı oluştuğunu kaydetti.

Genel Sekreter Yancar, halk arasında “radyasyon tedavisi” ya da “Işın tedavisi” olarak da adlandırılan radyoterapinin kanser tedavisinde sık kullanılan bir uygulama olduğunu ifade ederek, “Radyasyon Onkolojisi bölümümüzde, kanser hastalıkları tedavisinde kür amaçlı ya da kür sağlanmasının mümkün olmadığı hastalarda semptomatik tedavi amacıyla, teknolojik olarak üst düzey radyoterapi cihazımız ile etkin tedavi ve düşük yan etki oranlarını sağlayarak hastalarımıza kaliteli bir yaşam sunmayı hedeflemekteyiz. Cihazımız, günlük ortalama 60 hasta kapasitesi ile üç boyutlu konformal tedavi (3B KRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), görüntü eşliğinde radyoterapi (IGRT), hacimsel yoğunluk ayarlı radyoterapi (VMAT), stereotaktik radyocerrahi ve stereotaktik beden radyoterapisi (SRS/SBRT) gibi gelişmiş tedavi tekniklerini sunabilmektedir” dedi.

Radyoterapi cihazının Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hizmete girmesi ile onkoloji alanında önemli bir açığın kapandığını belirten Yancar, bu hizmeti kazandırmaktan büyük sevinç duyduklarını sözlerine ekledi.



