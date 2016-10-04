‘Her gün 10 bin adım at’ sloganı ile yürüdüler

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, ‘Her gün 10 bin adım at’ sloganı ile bir yürüyüş etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan doktor, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan grup, Köprübaşı, Girne Caddesi, Dulkadiroğlu Caddesi, Hükümet Konağı ve Kışla Caddesini takip ederek, hastane binası civarında yürüyüşü tamamladılar.

Ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlar eşliğinde yürüyen grup daha sonra, Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldiler.

Burada bir açıklama yapan, Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, “Yürüyüş, tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri, vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir” dedi.

Çıtak, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. 5-17 yaş grubu için ise kardiovasküler hastalıklar, diyabet, obezitenin önlenmesi, sağlıklı bir kas-iskelet sistemi gelişimi, anksiyete ve depresyon riskinin azaltılmasının sağlanmasında günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan, orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz; yapılan aktivite esnasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir. Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içerisinde toplu taşım aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil, birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Size en yakın belediyelere ait yürüyüş yollarından veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz.

Tek başınıza egzersiz yapmaktan hoşlanmıyorsanız, arkadaşlarınızla yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz. Yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz.

Açık havada yapılan yürüyüş, güneş ışını alınmasını sağlayarak D vitamini üretimini arttır ve oksijen alımıyla da yürüyüşün etkinliği artmaktadır.