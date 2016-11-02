Hastaneye uzman takviyesi

Elbistan’ın yanı sıra çevre ilçelere de hizmet sunan Elbistan Devlet Hastanesi’ne uzman hekim takviyesi yapıldı. Yapılan son atama ile hastaneye 5 ayrı branşta 6 uzman hekim daha atandı.

Sağlık Bakanlığı 71. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne 6 uzman hekim daha atadı. Yeni atanan uzmanlar ile birlikte, hastanedeki uzman hekim sayısı 60’ı geçti.

Sağlık Bakanlığı, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından atama yapıldı. Noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilen kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne 6 uzman hekim ataması yapıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde eksikliği hissedilen uzmanlık alanlarından olan branşlarda yapılan atamalar sonucunda, hastanedeki uzman sayısı da arttı.

Kısa bir süre sonra yeni hastane binasına geçecek olan Elbistan Devlet Hastanesi’nin kadrosu, yeni bina ve yatak kapasitesi nedeniyle yüzde 20 oranında artış gösterecek. Yeni binada uzman hekim sayısının 80’e ulaşması bekleniyor.

Çekilen kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler ve branşları şöyle:

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Gülhan, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Toka, İç Hastalıkları Uzmanları Dr. Burcu Özgür ve Dr. Serkan kalkan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Deniz Nur Yıldız ile Tıbbi Patoloji Uzmanı Dr. Muhammed Semih Kazancı.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan 6 yeni uzman hekimin, önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacakları belirtildi.



