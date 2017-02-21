Hastaneye alım İş-Kur üzerinden yapılacak

Elbistan Devlet Hastanesi’ne yapılacak olan 50 kişilik personel alımı için yapılan kura iptal edilirken, alım İş-Kur kanalı ile yapılacak. İş-Kur, alım ile ilgili ilana çıkacak.

30 temizlik işçisi, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı, 7 özel güvenlik personeli, 4 Klinik Destek Personeli ve 4 Teknik Servis Hizmet Personeli (1 Elektrikçi, 1 Sucu, 1 Klima-İklimlendirme ve 1 Kaloriferci olmak üzere toplam 50 kişilik taşeron işçi alımı başvuruları Kahramanmaraş İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Elbistan’da alınacak. Başvurulara ait kriterler yüklenici firmaların sözleşmelerine esas idari ve teknik şartnameye uygun nitelikleri yanında, 18/35 yaş aralığında ve Elbistan'da ikamet etme şartları aranıyor.

Müracaatlar, İş-Kur Elbistan İlçe Müdürlüğüne yapılacak ve 22-28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Yapılacak başvuruların ardından, her branş için o sayıda asıl ve yedek belirlenecek. 50 asıl, 50 yedek adayın belirlenmesi için kura ise, noter huzurunda çekilecek.

Kura tarihi ve saati ise, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Hastanede taşeron işçi çalıştıracak olan firmalar, alım için İş-Kur’a müracaat ettiler. İş-Kur tarafından hazırlanan ilan metninde, kuradan sonra işe alınmak amacıyla isimleri çıkan adaylarda aranan özelikler ve istenen belgeler şöyle:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Savcılıktan alınan sabıka kaydının olmadığına dair belge (son 6 ay içinde alınmış).

3- Diploma fotokopisi, İlgili sertifika fotokopisi (Temizlik ve Klinik destek personeli için istenmeyecektir.) (Meslek Liselerinin veya Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Bilgisayar İşletmenliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunlarından MEB onaylı bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

4- Yürürlükteki mevzuata uygun sağlık raporu.

5- TC Kimlik Numarası olan nüfus cüzdan sureti.

6- 3 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).

7- Varsa sigorta kartı.

8- Erkek personeller için askerlik durum belgesi.

9- İkametgâh belgesi.

10- Özel güvenlik görevlisi personeli için müracaat edenlerde, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

11- Teknik servis hizmetine müracaat edecek olanlar, çalıştığı alanla ilgisini ve yeterliliğini belirleyen, noter onaylı diploma fotokopisi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika veya kurs belgelerinin noter onaylı fotokopileri olmalıdır.