Hastaneye, 18 milyon liralık yeni cihaz ve malzeme alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve yeni nesil hastane olarak adlandırılan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, baştan sona yeni malzeme ve tıbbi cihazlar ile donatılıyor. Yeni hastane için alınan malzeme ve tıbbi donanım için harcanan rakam ise, 18 milyon 72 bin lira olarak açıklandı.

Türkiye’de deprem izolatörlü olarak yapılan ilk hastane binalarından biri olan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, kapılarını hastalara açmak için gün sayıyor.

Yeni binada hiçbir eski malzeme kullanmak istemeyen Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne ödenek göndererek, tüm malzemelerin yeni olarak alınmasını istedi.

Mevcut hastane binasından sadece arşiv dosyalarının yeni binaya taşınacağı belirtilirken, hastane binasının donanımı için değişik isimler altında alımlar yapıldı. Alım yapılan firmalara sözleşme kapsamında 60 gün süre tanınırken, hazır olan malzemeler hastaneye teslim edilmeye ve montajı yapılmaya başlandı. Diğer malzemelerin ise önümüzdeki günlerde hastaneye teslim edilmesi bekleniyor.

Son derece modern bir yapı ve teknolojinin son imkanları ile yapılan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, niteliği bozulmadan istenildiği taktirde 500 yatak kapasitesine çıkarılabiliyor.

Kamu Hastaneleri ve Bakanlık alım yaptı

Önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımlar ile donatılıyor.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve cerrahi alet-malzeme alımı için 9 milyon 141 bin TL, strerilizasyon malzemesi alımı için 455 bin TL, ameliyathane demirbaş malzeme alımı için 873 bin 396 TL, tıbbi demirbaş alımı için 713 bin 773 TL, hasta karyolası ve hasta başı malzemeleri alımı için 918 bin TL, mobilya, perde, tabela ve mefruşat alımı için 2 milyon 135 bin TL, bilgisayar, yazıcı, tv ve buzdolabı alımı için 1 milyon 675 bin TL, su ve yakıt tankları kömür taşıma sistemi, mutfak ve çamaşırhane ekipmanları alımı için 699 bin TL olmak üzere Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği kanalı ile 16 milyon 612 bin TL’lik malzeme alımı yapıldı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından da tıbbi cihaz ve malzeme alımı için 1 milyon 460 bin TL harcandı. Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan alımların toplamı 18 milyon 72 bin TL olarak kayıtlara geçti.



