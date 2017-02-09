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Hastanelerde Hızlı Antijen Testi kullanılmaya başlandı

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından akılcı antibiyotik kullanımı eğitimleri verilirken, birliğe bağlı sağlık tesislerinde Hızlı Antijen Testi kullanılmaya başlandı.

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Hastanelerde Hızlı Antijen Testi kullanılmaya başlandı

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından akılcı antibiyotik kullanımı eğitimleri verilirken, birliğe bağlı sağlık tesislerinde Hızlı Antijen Testi kullanılmaya başlandı.

İlçelerde de yapılan eğitimlere; birliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları, KBB, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere uzman hekimler ile acil servislerde görev pratisyen hekimler katıldı. Merkezde ise eğitimler, ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü tarafından verildi.

Eğitimlerde ülkemizde antibiyotiklerin en çok kullanılan ilaçlar içerisinde olduğu, bunların önemli bir kısmının da gereksiz ya da yanlış kullanıldığı ifade edilerek, antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan biçimde kullanılmasının bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karşı direnç göstermesine neden olduğuna değinildi. Geçirilen üst solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 80’ninin, gastroenterit vakalarının ise yüzde 90’nının viral kaynaklı olduğu, büyük bir çoğunluğunun antibiyotik tedavisi gerektirmeden tedavi edilebileceğinin altı çizildi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan Hızlı Antijen Testi Uygulamasının Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde kullanılmaya başlandığı, hekimlerin muayene esnasında Hızlı Antijen Testini kullanarak 5 dakika içerisinde testin sonucuna göre antibiyotik kullanıp kullanılmayacağını belirleyebileceği ifade edilerek, testin kullanımı ve sağladığı yararlar anlatıldı.

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