Gülbahar Sultan Derneği’nde madde bağımlılığı semineri

Elbistan Gülbahar Sultan Derneği, sigara bırakma ve madde bağımlılığı konusunda bir seminer organize etti.

Dernek üyeleri ile gençlerin katıldığı seminere davet edilen Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Eğitmeni Ali Yüce, sigara ve madde bağımlılığı hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Dernek binasında düzenlenen seminerde, sinevizyon eşliğinde sunum yapılarak, sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı ve Maraş bölgesinde kullanımı yaygın olan ağızotu hakkında gençler ve büyükler bilgilendirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi Eğitmeni Ali Yüce, yaptığı sunumda, sigara kullanımının halk sağılığını tehdit eden ve mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken sosyal bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Bağımlıların söylediği, ‘bunu herkes kullanıyor veya herkes yapıyor bir şey olmuyor’ sözünün dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yüce, gençlerin madde bağımlılığına hayır diyebilmesi adına en iyi şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘Ben asla bağımlı olmam. Bir kereden asla bir şey olmaz’ denilmemesi gerektiğini vurgulayan Yüce, Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Türkiye’de en etkili şekilde uygulandığı programlardan birinin ‘Dumansız Hava Sahası’ programı olduğunu dile getirerek, “Türkiye bu konuda hem yasal zeminde, hem de uygulamada çok ciddi mesafe kat etmiştir” dedi.