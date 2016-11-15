Dünya Diyabet Günü’ne özel etkinlik

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanlığı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle özel bir program düzenledi.

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, Dünya Diyabet Günü nedeniyle kurdukları stant ile vatandaşları bilgilendirdiklerini ve şeker ölçümü yaptıklarını söyledi.

Dr. Kazım Çıtak, diyabetle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkeler, ulusal diyabet eğitim programları çerçevesinde diyabetli bireyler için tedaviyi geliştirmek ve sonuçları iyileştirmek, erken teşhisi desteklemek ve sonuçta diyabet oluşumunun önlenmesini sağlamak için işbirliği ile yoğun emek harcamaktadır. Diyabet; körlük, böbrek yetmezliği, sinirsel sorunlar, uzuv kayıplarına neden olabilir. Fakat bu komplikasyonların riskleri uygun tedavi ile düşürülebilir. Tip 2 diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastalıklar ve kalp krizi riski 2-4 kat daha artmaktadır. Diyabetin bu komplikasyonları, sorunların ve harcamaların artmasına neden olmaktadır” dedi.

Diyabetle ilgili bazı hedefler konulduğu dile getiren Dr. Çıtak, “Diyabetle ilgili komplikasyonları, morbidite ve mortaliteyi düşürmek için bazı hedefler konmuştur. Bu hedefler; toplumun, diyabetin ciddi hastalık olduğu, diyabetin risk etkenleri, diyabeti ve komplikasyonların önlemek yönünde yaklaşımlarla farkındalığını arttırmak, diyabetin kontrolünü, diyabetli bireyler arasında kendini denetleme davranışını desteklemek, diyabetin kontrolü için sağlık bakım profesyonellerinin anlayışını geliştirmek, diyabet bakımında bütüncül yaklaşımı desteklemek, diyabet bakımında sağlık bakım politikalarını desteklemek, diyabet bakımında kaliteyi geliştirmektir” diye konuştu.

‘Diyabete Göz Yumma’ temasının işlendiği standı ziyaret eden vatandaşlar ise, TSM yetkililerine teşekkür ettiler.







