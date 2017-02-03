Dr. Çıtak: Kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Kazım Çıtak, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir” dedi.

Dünya Kanser Günü nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Çıtak, şu bilgilere yer verdi:

“Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Bu çerçevede kanserden korunmak büyük önem arz etmektedir. Kanserli olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obeziteyle ilişkilidir.

Kanser korunulabilir bir hastalıktır ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir. Çevresel etkenler kanser oluşumunda yüzde 90-95 oranında etkilidir. Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir.”

Kanserde erken teşhisin önemine de değinen Dr. Kazım Çıtak, Elbistan Kanser Erken Teşhis ve Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) gerekli tetkiklerin ücretsiz olarak yapıldığına değinerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

“KETEM’de, 30 yaş ile 65 yaş arası kadınlara rahim kanseri, 40 yaş ile 69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri, 50 yaş ile 70 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere bağırsak kanseri taramalarına aralıksız devam ediliyor. Elbistan Emniyet Müdürlüğü yanında yer alan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hizmet veren KETEM’de, taramaların daha kolay ve sonuçların daha kaliteli bir şekilde alınabilmesi için dijital mamografi cihazı yer alıyor. KETEM’deki tüm taramalar ücretsiz olarak ve vatandaşlarımız çok fazla bekletilmeden yapılıyor.”

Diğer yandan Elbistan KETEM görevlileri, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi çalışmalarda bulundular. Vatandaşlara broşür dağıtarak, KETEM aracılığı ile yapılan çalışmaları anlatan görevliler, vatandaşları KETEM’e davet ettiler.



