Diş hastanesinde mesai dışı hizmet

Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı diş polikliniklerine müracaat sayısı, geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Mesai dışı uygulaması, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde de başladı.

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Semih Yancar, 70’i Ağız ve Diş Hastanesinde olmak üzere 117 diş üniti ile Kahramanmaraş halkına ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirtti.

Birliğe bağlı diş polikliniklerine 2015 yılında 465 bin 930 kişinin müracaat ettiğini, 2016 yılında bu sayının 560 bin 501 kişiye ulaştığını, toplam muayene içinde en fazla muayenenin 331 bin 048 muayene ile Ağız ve Diş Hastanesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Yancar, bir yılda 136 bin 231 sabit protez, 18 bin 276 hareketli protez, 66 bin 969 kanal, 190 bin 491 dolgu tedavisinin yapıldığını sözlerine ekledi.