Diş Hastanesi, 108 bin poliklinik hizmeti verdi

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), 2016 yılını yoğun bir tempoyla geçirdi. 107 bin 876 hastaya poliklinik hizmeti verilen Diş Hastanesinde, toplam 24 bin 220 adet çeşitli protez yapıldı.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Müdürü Tahsin Öztunç, 2016 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2015 yılında 92 bin 287 poliklinik hizmeti veren Elbistan Diş Hastanesi, 2016 yılında ise yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla, 107 bin 876 poliklinik sayısına ulaştı.

Kendi müstakil binasında hizmet sunan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çok sayıda diş hekimi görev yaparken, günlük olarak ortalama 300 hastaya bakılıyor.

Hastane Müdürü Tahsin Öztunç, hasta sayısı ve poliklinik hizmetleri yönünden yoğun bir dönemi daha geride bıraktıklarını söyledi. 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 107 bin 876 kişiye poliklinik hizmeti sunduklarını belirten Öztunç, kentte ağız ve diş sağlığı konusundaki tedavilerin büyük bir kısmının Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yapıldığını söyledi.

Öztunç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Merkezimiz, Elbistan halkının ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümü için ellerinden gelen katkıyı sağladı. Bizler de bu bilinçle hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için merkezimizdeki tüm ekibimizle canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2016 yılında merkezimize 107 bin 876 hasta müracaatta bulundu. Bu hastalardan 19 bin 913’üne diş dolgusu yapılırken, 5 bin 675 kanal tedavisi, 24 bin 220 adet sabit ve hareketli protez yapıldı. Diş hastanemizde ayrıca 2 bin 438 kişiye diş taşı temizliği yapıldı.”

Öztunç, sağlığın ağızda başladığını ifade ederek, “Ağız ve diş sağlığını bozan faktörler, bireyin vücut sağlığını da etkilemektedir. Diş çürükleri ile diş eti hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini artırmaktadır” diyerek, vatandaşlara diş kontrol ve bakımlarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.