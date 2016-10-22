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Devlet Hastanesinin uzman açığı kapanıyor

Sağlık Bakanlığı 71. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne 6 uzman hekim daha atayacak. Yeni atanacak uzmanlar ile birlikte, hastanedeki uzman hekim sayısı 66’ya ulaşacak.

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Devlet Hastanesinin uzman açığı kapanıyor

Sağlık Bakanlığı 71. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne 6 uzman hekim daha atayacak. Yeni atanacak uzmanlar ile birlikte, hastanedeki uzman hekim sayısı 66’ya ulaşacak.

Sağlık Bakanlığı, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından atama yapılacak. 31 Ekim 2016 günü noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne de 6 uzman hekim ataması yapılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde eksikliği hissedilen uzmanlık alanlarından olan branşlarda yapılacak olan atamalar sonucunda, hastanedeki uzman sayısı da artış gösterecek.

Kısa bir süre sonra yeni hastane binasına geçecek olan Elbistan Devlet Hastanesi’nin kadrosu, yeni bina ve yatak kapasitesi nedeniyle yüzde 20 oranında artış gösterecek. Yeni binada uzman hekim sayısının 80’e ulaşması bekleniyor.

31 Ekim 2016 günü çekilecek kura ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Tıbbi Patoloji dallarından birer, İç Hastalıkları (dahiliye) dalında ise 2 uzman olmak üzere toplam 6 uzman hekim ataması yapılacak.

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Vadandaş 2 ay önce

Cildiye uzmanı bir tane ve gitmek istedimizde zorlanıyoruz . Bir tane daha olmalı cildiye ...

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