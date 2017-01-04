Devlet Hastanesi, 806 bin 588 hastaya hizmet sundu

Elbistan Devlet Hastanesi, 2016 yılında 806 bin 588 hastaya poliklinik hizmeti sundu. Elbistan’ın yanı sıra, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunan Elbistan Devlet Hastanesi, yoğun bir yıl geçirdi.

Elbistan Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Dr. Nedim Kızılkaya, 2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılının çok yoğun bir tempoda geçtiğini vurgulayan Kızılkaya, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Hastanemizde 2016 yılında acil poliklinik muayene sayısı 320 bin 792, poliklinik muayene sayısı 458 bin 796 olmak üzere, polikliniklerde toplam 806 bin 588 hastaya hizmet verilmiş olup, 2015 yılı ile karşılaştırıldığında hasta sayımız acil ve normal poliklinik sayısında artış bulunmaktadır.

Hastanemiz 234 yatak sayısıyla 2016 yılında toplam 20 bin 158 yatan hastaya hizmet vermiştir. Hastanemizde cerrahi branşlarda toplam 8 bin 732 ameliyat yapılmış, yoğun bakım ünitelerinde ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde toplam bin 657 hastaya bakım hizmeti verilmiştir. Kadın Doğum ve Çocuk Bölümünde bulunan doğum salonunda bir yıl içerisinde yapılan sezaryen sayısı 759, yapılan toplam doğum sayısı ise bin 619 olmuştur.”

Başhekim Dr. Nedim Kızılkaya, “Hastanemizde çalışan tüm personele yapmış oldukları bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diyerek, açıklamasını tamamladı.

