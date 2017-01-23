Dev tesisin geçici kabulü yapılacak

580 adet deprem izolatörü üzerinde yükselen ve Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı en modern hastane binalarından biri olan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, geçici kabulü için gün saymaya başladı. Yeni hastane binasının önümüzdeki aylarda Elbistan ve bölge halkının hizmetine açılması planlanıyor.

Poliklinik kısmı 8 kattan oluşan yeni hastane binası, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip. Helikopter pistinin de yer aldığı hastane binasındaki tüm inşaat çalışmaları tamamlanırken, mekanik ve elektriksel olarak test işlemleri de sona erdi.

Tıbbi donanımı ile birlikte 100 milyon TL’ye mal olan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin geçici kabulü nedeniyle Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet Elbistan’a gelecek. Hastane binasının geçici kabul işlemleri öncesinde yeni binanın tıbbi donanımı, mefruşat ve tefrişatı ile yatak ve tüm malzemeleri yeni olarak satın alındı. Eski binadan tek bir malzemenin dahi getirilmeyeceği yeni hastane binası, Türkiye’nin en modern ve teknolojik hastaneleri arasında ilk sıralarda yerini alacak.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri yapılan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde, ilk etapta 38 yataklı yoğun bakım ünitesi de yer alacak. Yenidoğan 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile Erişkin 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri, Elbistan ve bölge halkına hizmet sunacak.