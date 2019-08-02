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Crown Dental hasta kabulüne başladı

Merkezi Malatya’da bulunan Crown Dental Ağız ve Diş Polikliniği’nin Elbistan Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Crown Dental hasta kabulüne başladı
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Merkezi Malatya’da bulunan Crown Dental Ağız ve Diş Polikliniği’nin Elbistan Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Crown Dental Elbistan Şubesi’nde, implant, çocuk diş hekimliği, diş teli tedavisi gibi birçok alanda teknolojik ekipman ve 6 diş hekiminden oluşan uzman kadro eşliğinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek.

Malatya’da yaklaşık 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan Crown Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin Elbistan Şubesi, Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde hasta kabulüne başladı. Polikliniğin açılışına ve kurdele kesimine, Elbistan Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Bekir Dal, MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yemliha Özcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik, merkezin, Elbistan ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Crown Dental sorumlusu Diş Hekimi Mehmet Nedim Mutlu ise, kliniklerinde 6 diş hekiminin görev yapacağını söyledi.

Elbistan’a ve bölge halkına verecekleri ağız ve diş sağlığı hizmetinde önceliklerinin hasta memnuniyeti olduğunu belirten Mutlu, “Crown Dental, Malatya’da 2017 yılında kuruldu. 2 yıl önce ortaya koyduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda Bugün de Elbistan Şubemizin açılışını yapıyoruz. Burası bizim ikinci şubemiz. Elbistan ve bölge halkının kaliteli bir diş tedavisine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Kliniğimizde 6 diş hekimimiz görev yapacak. Ordodonti uzmanı, pedodonti uzmanı ve ileri cerrahi işlemler yapılabilecek kapasite bir klinik açtık. Verdiğimiz sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Ağız ve diş sağlığında beklenen standartları sağlayarak bu konuda söz sahibi olmayı arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Mutlu, klinikte verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerini ise, “İmplant, estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı, konservatif diş tedavisi (dolgu), endodonti (kanal tedavisi), pedodonti (çocuk diş hekimliği), periodontoloji (dişeti tedavisi), diş beyazlatma, ortodonti (diş teli tedavisi), ağız, diş ve çene cerrahisi, zirkonyum, laminate veneer, botoks-dermal dolgu ve protetik tedaviler gibi uzmanlık gerektiren alanlarda da hizmet vereceğiz” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, kliniği gezerek bilgi aldı.




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Hakan 3 hafta önce

Hayırlı olsun. Ah ! Bir de işyerlerine TÜRKÇE isimler yazabilsek ne güzel olacak !!!

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DOGAN DOGANCAN 3 hafta önce

İŞ YERİ İSMİ İNGİLİZCE,NASIL OKUNUYOR ACABA?!...

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DOGAN DOGANCAN 3 hafta önce

ELBİSTAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI YENİ BİR OKUL AÇILIŞIMI YAPIYORLAR?!.

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Mehmet Akif 3 hafta önce

Öncelikle kutlu olsun bu yer. Bu şirket İngiliz şirketi mi? Bu yabacı ad özentiliği nedir acaba?

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Serkan 3 hafta önce

Türk memleketinde yabancı levha isminden vaz geçin artık cafe ceown gibi isim Nedir ya

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Hiç 3 hafta önce

Malatyalılar Elbistan 'a neden bu kadar ilgi duyuyor acaba? Ciddi sayıda Malatyalı esnaf var.ogretmen desen neredeyse ilçedeki ogretmenlerin yerlisi haricinde yarıdan fazlası Malatyalı..oldu olacak Elbistan' i Malatya' ya baglasinlar

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Kamil 3 hafta önce

Bügün tedavi olmak için gittim çok ilgililer ve işlerinde uzmanlar memnun kaldım

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Aynur 3 hafta önce

Hastenenizde diş bölümünden mezun dis hemsiresi ve asistanlar Donanım istiyoruz.
Herkes kendi alanında calıssın

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