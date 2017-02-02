Bölge Hastanesi’nin geçici kabulü yapıldı

Elbistan ve bölgenin 20 yıl sonrası düşünülerek planlanan ve teknik özellikleri ile Türkiye’nin sayılı sağlık merkezleri arasında yer alan 300 Yataklı Bölge Hastanesi’nin geçici kabul işlemleri yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Daire Başkanlığı’ndan gelen yaklaşık 20 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen geçici kabul işleminde, dev sağlık tesisinin mekanik, inşaat ve elektrik projesi yönünden detaylı incelemesi yapıldı.

Elbistan ve çevre ilçelerdeki hastalara ‘A’ kalite sağlık hizmeti sunacak olan Bölge Hastanesi’nin açılış tarihi ise 14 Mart 2017 olarak planlanıyor.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleriyle programa alınan ve 2014 yılı sonunda inşaat çalışmaları başlayan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi, hastalara kapılarını açmak için gün sayıyor. Poliklinik kısmı 8 kattan oluşan yeni hastane binası, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip. Helikopter pistinin de yer aldığı hastane binasındaki tüm inşaat çalışmaları tamamlanırken, mekanik ve elektriksel olarak test işlemleri de sona erdi. Hastane binasının geçici kabul işlemleri öncesinde yeni binanın tıbbi donanımı, mefruşat ve tefrişatı ile yatak ve tüm malzemeleri yeni olarak satın alındı. Yaklaşık olarak 18 milyon TL tutarında malzeme alımı alımı yapılan Bölge Hastanesi, üzerinde yükseldiği 558 adet deprem izolatörü ile 8 şiddetindeki depremde bile ameliyat yapılmasına imkan tanıyacak teknoloji ile donatıldı.

Elbistan ile bölgenin en büyük sağlık yatırımı olan 300 Yataklı Bölge Hastanesi projesinin geçici kabul işlemleri, Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. İnşaat, mekanik ve elektrik olarak 3 ayrı ana başlıkta yapılan geçici kabul işlemlerini, 20 kişilik bakanlık personeli sürdürüyor. Hastanenin, ameliyathane, yoğun bakım, poliklinik, hasta odaları, acil servis ve diğer birimleri, ekibin uzmanlık alanına göre en ufak detayına kadar kadar inceleniyor. Projenin yüklenici firması olan KLV İnşaat Şantiye Sorumlusu Timuçin Evci’nin yanı sıra Elbistan Devlet Hastanesi yetkilileri de geçici kabul işlemlerinde bakanlık personeline yardımcı oluyor.

Türkiye’de ilk örneklerinden biri olan deprem izolatörlü ve üçüncü nesil olarak adlandırılan Bölge Hastanesi’nin geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını belirten KLV İnşaat Şantiye Sorumlusu Timuçin Evci, “Biz, müteahhit firma olarak yapacaklarımızı tamamladık” dedi.

Evci, “Ekim 2014’te başladığımız projemizi, eksiksiz olarak bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çok yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Bu tesis, birçok ilkleri bünyesinde barındırıyor. İnşaatın en başında temele yerleştirilen deprem izolatörlerinden tutun da birçok yeni sistemin yer aldığı projemizin bugün geçici kabulü yapıldı. Her noktasında olduğu gibi geçici kabul sürecinde de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Çok güzel ve özel bir tesis ortaya çıktı. Her şeyi ile tamamlanmış olarak bu tesisi ortaya çıkardığımız için KLV İnşaat olarak gururluyuz ve mutluyuz. Elbistan’a ve bölgeye şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Geçici kabul işlemlerinin ardından hastanenin Sağlık Bakanlığı’na devredileceğini kaydeden Evci, “Geçici kabul işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanlığı, kontrolleri ve geçici kabulü yapıyor. Hastane yönetimi de bu sürece dahil. Bundan sonra eğer eksiklik varsa bize belirli bir süre tanınacak. Şuanda sıkıntısız ve eksiksiz bir geçici kabul işlemi gerçekleştiriyoruz. 10-15 gün süre verileceğini tahmin ediyorum. Daha sonra Genel Sekreterlik, hastanenin teslim alınması için gerekli resmi yazıyı gönderecek. Hastane, çalışsın veya çalışmasın teslim alınmış olacak. Bizim müteahhit firma olarak yapacaklarımız tamamlandı” şeklinde konuştu.

Bölge Hastanesi’nin açılışı için 14 Mart 2017 tarihinin öngörüldüğünün de bilgisini veren KLV İnşaat Şantiye Sorumlusu Timuçin Evci, “Açılışın 14 Mart Tıp Bayramı’nda yapılması planlanıyor. Açılışın bu tarihte olmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şuanda hazır. 14 Mart’a kadar da açılış hazırlıkları yapılacak” dedi.

Türkiye’deki sayılı sağlık tesislerinden biri oldu

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde, ilk etapta 38 yataklı yoğun bakım ünitesi de yer alacak. Yenidoğan 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile Erişkin 1. ve 2. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri, Elbistan ve bölge halkına hizmet sunacak. Hastanede;125 poliklinik odası, 8 ameliyathane, 20 adet yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Hastanede ayrıca 13 adet görüntüleme odası, 10 adet ameliyat salonu, 14 adet diyaliz yatağı, 20 yataklı genel yoğun bakım ünitesi, 10 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 35 yataklı acil servisi yer alıyor. Elbistan’ın yanı sıra çevrede bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek kapasite ve donanıma sahip olan hastanenin 300 yatak kapasitesi, niteliği bozulmadan 450 yatak kapasitesine çıkabilecek şekilde inşa edildi.



